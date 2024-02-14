تنعقد في أديس أبابا.. ملفات ساخنة على طاولة قمة الاتحاد الأفريقي

تتضمن أجندة قمة الاتحاد الأفريقي، التي تنعقد في أديس أبابا يومي 17 و18 فبراير/شباط الجاري، ملفات ساخنة، بدءًا من رئاسة المنظمة، إلى التعاطي مع أنظمة الانقلاب والصراعات العسكرية والدبلوماسية، والأزمات السياسية التي تعصف بالقارة.

وبمناسبة انعقاد الدورة العادية السابعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الأفريقي، من المتوقع أن تصل عشرات الوفود الحكومية إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وسيجتمع رؤساء دول القارة يومي 17 و18 من الشهر الجاري.

وانطلقت أعمال الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، في أديس أبابا، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء.

وستكون العديد من المواضيع الساخنة مدرجة على جدول أعمال هذه الكتلة الأفريقية الكبيرة، وستعمل الدول الأعضاء على الصراعات المستعرة، كما هو الحال في السودان أو ليبيا، لكن رؤساء الدول ووزراء الخارجية وممثلي الحكومات سيتناولون أيضًا الأزمات السياسية والمؤسسية المختلفة التي تهز القارة.

وبحسب تقرير نشرته مجلة "جون أفريك"، ستكون على قائمة الملفات الاضطرابات الناجمة عن تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال، والاضطرابات التي شهدتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مع إعلان دول الساحل مغادرة المنظمة الإقليمية، إضافة إلى تصاعد التوترات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.

ومن المنتظر أن تؤول الرئاسة الدورية للاتحاد إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وهو ترشيح ظل غير مؤكد منذ فترة طويلة بسبب الخلافات بين دول المنطقة.

ويشرح التقرير أنه وفقًا لمبدأ التناوب الإقليمي، فإن رئاسة المنظمة بعد أن كان يتولاها من قبله القمري غزالي عثماني والسنغالي ماكي سال، ستذهب هذا العام إلى إحدى دول شمال أفريقيا، ويعتبر محمد ولد الشيخ الغزواني المرشح التوافقي، إلا أن ترشيحه كان غير مؤكد حتى النهاية.

ومن الأسئلة المطروحة في القمة المرتقبة: من سيمثل الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين؟