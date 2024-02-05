الاتحاد الأفريقي: على السنغال إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت

قال الاتحاد الأفريقي، إنه يتعين على السنغال إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد أيام من تأجيل رئيسها ماكي سال التصويت، الذي كان مقررا في 25 فبراير/ شباط إلى موعد غير محدد.

ولم تؤجل السنغال قط الانتخابات الرئاسية، وأدى إعلان سال، أول أمس السبت، إلى دفع البلاد إلى وضع دستوري غامض، وقالت المعارضة إن الأمر يصل إلى حد "الانقلاب المؤسسي".

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، في بيان أمس الأحد، إن على السنغال "إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، بشفافية وسلام ووئام وطني".

وأضاف البيان أن "(الاتحاد الأفريقي) يشجع بقوة القوى السياسية والاجتماعية كافة، على حل أي نزاع سياسي من خلال التشاور الحضاري والتفاهم والحوار".

ومن المقرر أن يناقش المشرعون السنغاليون، اليوم الاثنين، اقتراحا بإجراء الانتخابات في 25 أغسطس/ آب، وإبقاء سال في السلطة، حتى يتم تنصيب خليفته، وذلك وفقا لنص مشروع قانون.