هل تعزز رسالة "اعتراف ماكرون" المصالحة بين فرنسا ورواندا؟

يمثل القرار الذي اتخذه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالتفاعل مع إحياء الذكرى الثلاثين للإبادة الجماعية ضد شعب التوتسي في رواندا، لحظة مهمة في العلاقات الفرنسية الرواندية.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن "ماكرون لن يكون حاضرا شخصيا في هذا الحدث، لكنه يخطط لنشر رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي تعترف بفشل فرنسا في التدخل بالإبادة الجماعية، رغم امتلاكها الوسائل اللازمة للقيام بذلك".

وأوضحت أن "غياب ماكرون عن حفل إحياء الذكرى، في 7 أبريل/نيسان، يعد أمرًا ملحوظًا؛ نظرًا للجهود المستمرة لتحقيق المصالحة بين فرنسا ورواندا منذ تولى ماكرون منصبه في عام 2017"، مشيرة إلى أن "القرار يعكس الطبيعة الدقيقة للعلاقات الفرنسية الرواندية، التي شابتها التوترات التاريخية والصراعات، والقضايا العالقة المحيطة بدور فرنسا في الإبادة الجماعية".

وتؤكد هذه البادرة الرمزية التزام ماكرون بالاعتراف بماضي فرنسا، مع الاعتراف أيضًا بالحاجة إلى المصالحة مع رواندا.