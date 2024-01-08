تقرير: فرنسا بحاجة للحوار لاستعادة النفوذ في أفريقيا

أكّدت مجلة "جون أفريك" في افتتاحيتها اليوم الإثنين، أنّ فرنسا باتت بحاجة إلى فتح حوار مع الجيل الجديد من الحكّام في دول أفريقيا جنوب الصحراء، من أجل استعادة نفوذها الذي تآكل هناك وبعد انهيار "أسطورتها التي لا تُقهر"، وفق تعبيرها.

وقالت المجلة إنّ "العلاقات بين باريس ومعظم العواصم الأفريقية باتت في طريق مسدود"، وهو ما يتطلب "إعادة ربط الخيوط مع قادة الانقلابات العسكرية".

وذكر التقرير أنّ عام 2023 كان عام الأزمات بالنسبة لأفريقيا، وانتهى كالسابق بعلامات استفهام، مع انتشار "جائحة الانقلابات"، بداية من مالي وصولًا إلى مناطق أخرى.

وبالنسبة إلى المجلة الفرنسية فإنّ "أجيالًا من الأفارقة كانت تعتقد أنّ النضال ضد سياسة فرنسا في أفريقيا مشروع وضروري، لكن فرضية النصر، أيًّا كان التعريف الذي يقدمه المرء، لم تكن مطروحة على الإطلاق، وكأن القوة الاستعمارية السابقة أسطورة لا تُقهر".