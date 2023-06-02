تبادل 3 أوروبيين آخرين مقابل الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي

قال متحدث باسم الحكومة البلجيكية لرويترز إنه تم تبادل ثلاثة أوروبيين آخرين مقابل الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي ضمن صفقة تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا التي شهدت إطلاق سراح عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فاندكاستيل الأسبوع الماضي.

وأوضح أن الأمر يتعلق بنمساويين اثنين ودنماركي.

وفي وقت لاحق قالت فيينا الجمعة إنه جرى إطلاق سراح مواطنين نمساويين ظلا محتجزين في إيران لسنوات وإنهما في طريق العودة إلى الوطن.