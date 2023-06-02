تبادل 3 أوروبيين آخرين مقابل الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي
قال متحدث باسم الحكومة البلجيكية لرويترز إنه تم تبادل ثلاثة أوروبيين آخرين مقابل الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي ضمن صفقة تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا التي شهدت إطلاق سراح عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فاندكاستيل الأسبوع الماضي.
وأوضح أن الأمر يتعلق بنمساويين اثنين ودنماركي.
وفي وقت لاحق قالت فيينا الجمعة إنه جرى إطلاق سراح مواطنين نمساويين ظلا محتجزين في إيران لسنوات وإنهما في طريق العودة إلى الوطن.
وذكرت وزارة الخارجية النمساوية في بيان أن المواطنين مزدوجي الجنسية كامران قادري ومسعود مصاحب تم الإفراج عنهما بعد 2709 و1586 يوما على التوالي وأنهما "في طريقهما إلى النمسا".
وقدمت الشكر لبلجيكا وسلطنة عمان على المساعدة في تأمين الإفراج عنهما.
وأدين أسدي في بلجيكا عام 2021 بمحاولة تفجير قنبلة في فرنسا وحكم عليه بالسجن 20 عاما.