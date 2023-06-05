رداً على اتهام إسرائيلي.. "الطاقة الذرية" تنفي التساهل مع إيران

ردت وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، على اتهامات إسرائيلية بالرضوخ للضغوط الإيرانية، نافية تخفيف معاييرها تجاه طهران.

جاء ذلك على لسان مدير عام الوكالة رافائيل غروسي، الذي نفى تخفيف وكالته معايير التحقيق في أنشطة إيرانية سابقة، وأن وكالته لا ترضخ لإيران.

وقال غروسي في مؤتمر صحفي رداً على الانتقادات الشديدة غير المعتادة التي وجهها، الأحد، لوكالته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "لم نخفف قط معاييرنا. نحن نلتزم بها ونطبقها".

وأشار غروسي، اليوم الاثنين، إلى أن إيران تتباطأ في إعادة تركيب معدات المراقبة التي أزيلت بأمر من طهران قبل عام.