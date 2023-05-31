"الطاقة الذرية": إعادة تركيب أجهزة مراقبة في بعض المواقع الإيرانية

وشملت معدات المراقبة كاميرات في موقع بأصفهان، حيث تُنتج أجزاء من أجهزة الطرد المركزي بالإضافة إلى معدات مراقبة في منشأتين معلنتين للتخصيب، حسبما ذكر التقريران السريان الموجهان للدول الأعضاء.

ومع ذلك، ذكر تقرير منهما أن الوكالة "تنتظر تجاوب إيران لمعالجة" قضايا منها تركيب المزيد من معدات المراقبة التي تم الإعلان عنها قبل أشهر.