"الطاقة الذرية": إعادة تركيب أجهزة مراقبة في بعض المواقع الإيرانية
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرين، اليوم الأربعاء، اطلعت عليهما "رويترز"، إنها أعادت تركيب بعض معدات المراقبة التي كانت موجودة في الأصل بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، والتي أمرت إيران بإزالتها العام الماضي.
وشملت معدات المراقبة كاميرات في موقع بأصفهان، حيث تُنتج أجزاء من أجهزة الطرد المركزي بالإضافة إلى معدات مراقبة في منشأتين معلنتين للتخصيب، حسبما ذكر التقريران السريان الموجهان للدول الأعضاء.
ومع ذلك، ذكر تقرير منهما أن الوكالة "تنتظر تجاوب إيران لمعالجة" قضايا منها تركيب المزيد من معدات المراقبة التي تم الإعلان عنها قبل أشهر.