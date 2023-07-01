مدير الاستخبارات الأمريكية يؤكد لموسكو عدم صلة واشنطن بتمرد فاغنر

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز أجرى اتصالاً هاتفياً مع مدير المخابرات الروسية سيرغي نارشكين بعد التمرد القصير الذي شهدته روسيا الأسبوع الماضي، ليؤكد للكرملين عدم وجود أي صلة للولايات المتحدة به.

وقالت الصحيفة إن الاتصال الهاتفي جرى قبل أيام وكان أعلى مستوى اتصال بين الحكومتين منذ محاولة التمرد في روسيا.