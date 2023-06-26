بايدن: لا علاقة للغرب بتمرد "فاغنر"
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، أنه "لا علاقة" للغرب بتمرد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة على القيادة الروسية.
واعتبر أنه ما زال "من المبكر جدًا" التوصل إلى استنتاجات حاسمة بعد تمرد مجموعة "فاغنر" المسلحة في روسيا.
وقال الرئيس بايدن في حديث للصحافيين "اجتمعت أيضًا بحلفائنا الرئيسيين في مكالمة فيديو عبر تطبيق زوم".
وأضاف "اتفقنا على وجوب ألّا نعطي (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أي مبرر، لإلقاء اللوم على الغرب وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في ذلك".
ووجّه الرئيس بايدن انتقادات لـ"وحشية مروّعة" تمارسها السلطات الروسية على أراضيها وفي أوكرانيا المحتلّة، وذلك في بيان بمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب.
وقال بايدن إن "التعذيب يدمّر حياة الناس والعائلات والمجتمعات، على الرغم من ذلك يتعرّض كل يوم أناس من حول العالم لهذا الانتهاك المروع لحقوقهم الإنسانية وللكرامة الإنسانية".
وأشار إلى "أدلة على وحشية مروّعة يمارسها عناصر في القوات الروسية" في أوكرانيا"، مبينًا أن "أنماط الانتهاك تشمل التعذيب للإكراه على التعاون مع سلطات الاحتلال وخلال الاستجوابات، بما في ذلك عبر الضرب والصدمات الكهربائية والإعدامات الوهمية واستخدام العنف الجنسي".
ونوه الرئيس الأمريكي بايدن أنه "في داخل روسيا شائعة التقارير بشأن تعذيب في الاعتقال، بما في ذلك ضد نشطاء ومعارضين لسياسات الحكومة".
كما سلط بايدن الضوء على الأوضاع في سوريا وكوريا الشمالية، حيثُ قال إن "عشرات آلاف السوريين لا يزالون مخفيين قسرا ويتعرّضون للتعذيب، وغالبا ما تجهل العائلات مصير أحبائها ومكان وجودهم".
ولفت إلى أن "تقارير ذات مصداقية تنتشر على نطاق واسع وتفيد بممارسة التعذيب وغيره من أشكال العقاب الوحشي واللاإنساني والمهين" من جانب السلطات في بيونغ يانغ"، موضحًا أن هذا الأمر يشمل الإساءات للنساء "على غرار العنف الجنسي والإجهاض القسري والتعقيم القسري".
ولم يتطرّق بايدن إلى تقارير أفادت، على مدى سنوات، بممارسة أجهزة الاستخبارات الأميركية التعذيب في العراق وأفغانستان وقاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا، لكنه قال "ما من بلد محصّن"، مشدّدًا على "إيمان راسخ" لدى الولايات المتحدة بضرورة "إلزام أنفسنا بالمعايير نفسها التي نُلزم الآخرين بها".
ويوم السبت الماضي، أعلن زعيم مجموعة "فاغنر" يفغيني بروغوجين تمرده على القيادة الروسية، وبدء زحف قواته نحو العاصمة موسكو، عقب سيطرتها على مدينة روستوف، إلا أن وساطة من قبل الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنهت التمرد.