بايدن: لا علاقة للغرب بتمرد "فاغنر"

ونوه الرئيس الأمريكي بايدن أنه "في داخل روسيا شائعة التقارير بشأن تعذيب في الاعتقال، بما في ذلك ضد نشطاء ومعارضين لسياسات الحكومة".

كما سلط بايدن الضوء على الأوضاع في سوريا وكوريا الشمالية، حيثُ قال إن "عشرات آلاف السوريين لا يزالون مخفيين قسرا ويتعرّضون للتعذيب، وغالبا ما تجهل العائلات مصير أحبائها ومكان وجودهم".

ولفت إلى أن "تقارير ذات مصداقية تنتشر على نطاق واسع وتفيد بممارسة التعذيب وغيره من أشكال العقاب الوحشي واللاإنساني والمهين" من جانب السلطات في بيونغ يانغ"، موضحًا أن هذا الأمر يشمل الإساءات للنساء "على غرار العنف الجنسي والإجهاض القسري والتعقيم القسري".

ولم يتطرّق بايدن إلى تقارير أفادت، على مدى سنوات، بممارسة أجهزة الاستخبارات الأميركية التعذيب في العراق وأفغانستان وقاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا، لكنه قال "ما من بلد محصّن"، مشدّدًا على "إيمان راسخ" لدى الولايات المتحدة بضرورة "إلزام أنفسنا بالمعايير نفسها التي نُلزم الآخرين بها".

ويوم السبت الماضي، أعلن زعيم مجموعة "فاغنر" يفغيني بروغوجين تمرده على القيادة الروسية، وبدء زحف قواته نحو العاصمة موسكو، عقب سيطرتها على مدينة روستوف، إلا أن وساطة من قبل الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنهت التمرد.