الشرطة البلجيكية تقتل منفذ هجوم بروكسل

وكانت وسائل إعلام بلجيكية نقلت أن الشرطة البلجيكية أصابت بالرصاص اليوم الثلاثاء رجلًا تونسيًّا يبلغ من العمر 45 عامًا يشتبه في أنه قَتل اثنين من مشجعي كرة القدم السويديين في بروكسل، مضيفة أنه توفي في المستشفى متأثرًا بجروحه.

وذكرت وسائل الإعلام أن الشرطة أطلقت النار على المسلح في مقهى اليوم الثلاثاء.

وقالت وزيرة الداخلية البلجيكية أنيليس فيرليندن في وقت سابق إنه يشتبه في أن المصاب هو المسلح المشتبه فيه.

وقُتل مواطنان سويديان بالرصاص وأصيب ثالث في وسط بروكسل مساء أمس الاثنين وأعلن شخص عرَّف على نفسه أنه عضو "داعش" في تسجيل مصور نُشر على الإنترنت.