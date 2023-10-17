الشرطة البلجيكية تقتل منفذ هجوم بروكسل
أفاد متحدث باسم النيابة العامة الفدرالية في العاصمة البلجيكية بأنّ المشتبه فيه بقتل سويديين اثنين خلال هجوم بروكسيل أمس، أصيب بجروح قاتلة خلال عملية إلقاء القبض عليه صباح الثلاثاء.
وقال المصدر ذاته إنّ الشرطة اضطرّت إلى إطلاق النار لاعتراض المشتبه فيه خلال عملية نُفّذت في منطقة سكاربيك في بروكسل. وردّاً على سؤال فرانس برس، ما إذا كان المشتبه فيه قد توفّي، قال "في الواقع نعم".
وكان رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو أعلن في وقت سابق أن المشتبه فيه من أصول تونسية، وهو يقيم في بلجيكا بشكل غير قانوني.
وكانت وسائل إعلام بلجيكية نقلت أن الشرطة البلجيكية أصابت بالرصاص اليوم الثلاثاء رجلًا تونسيًّا يبلغ من العمر 45 عامًا يشتبه في أنه قَتل اثنين من مشجعي كرة القدم السويديين في بروكسل، مضيفة أنه توفي في المستشفى متأثرًا بجروحه.
وذكرت وسائل الإعلام أن الشرطة أطلقت النار على المسلح في مقهى اليوم الثلاثاء.
وقالت وزيرة الداخلية البلجيكية أنيليس فيرليندن في وقت سابق إنه يشتبه في أن المصاب هو المسلح المشتبه فيه.
وقُتل مواطنان سويديان بالرصاص وأصيب ثالث في وسط بروكسل مساء أمس الاثنين وأعلن شخص عرَّف على نفسه أنه عضو "داعش" في تسجيل مصور نُشر على الإنترنت.