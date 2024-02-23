15 قتيلا في قصف استهدف إقليم أمهرة الإثيوبي

وأضافوا أن بعض القتلى كانوا يفرون من الاشتباكات، بينما كان آخرون في طريق عودتهم إلى منازلهم بعد مراسم تعميد، وفق ما جاء عبر وكالة "رويترز".

وتقاتل القوات الإثيوبية ميليشيا فانو منذ يوليو/ تموز الماضي في صراع أودى بحياة أكثر من 200 شخص، بحسب تقارير الأمم المتحدة العام الماضي.

وأوضح السكان الثلاثة، أن الهجوم الذي وقع يوم الإثنين أصاب شاحنة كبيرة كانت تقل عشرات الأشخاص في منطقة شمال شوا في أمهرة، بينما لم يتسن التحقق من روايتهم بشكل مستقل.

وتوسع الجيش الإثيوبي في استخدام الطائرات المسيرة في القتال، وفقا للجنة حقوق الإنسان الإثيوبية المعينة من الدولة.

وفي مقطع مصور نشرته وسائل التواصل الاجتماعي لما تزعم أنه مكان هجوم يوم الإثنين، يمكن رؤية جثث كثيرة ملطخة بالدماء على الأرض بجانب شاحنة باللونين الأبيض والأخضر لحقت بها أضرار شديدة.

واندلع صراع أمهرة بعد أقل من عام من توصل الحكومة إلى اتفاق سلام في نوفمبر 2022 لإنهاء حرب أهلية استمرت عامين في منطقة تيغراي المجاورة وأسفرت عن مقتل مئات الآلاف.