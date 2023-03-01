الكنيست يصادق على قانوني "تحصين نتنياهو" و"إعدام منفذي العمليات"

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، على قانوني "تحصين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من العزل"، وقانون "إعدام منفذي العمليات المسلحة من الفلسطينيين"، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وقالت الصحيفة العربية، إن الكنيست صادق، اليوم الأربعاء، في قراءة أولية على مشروعي القانونين، في جلسة حضرها 82 عضوا.

وأضافت أن عدداً من أعضاء الكنيست من المعارضة لم يحضروا للتصويت على مشروع القانون؛ بسبب مشاركتهم في المظاهرات التي شهدتها المدن الإسرائيلية ضد خطة إصلاح القضاء.

وجاء في نص القانون تحصين رئيس الوزراء: "الإعلان عن شغور منصب رئيس الوزراء يتم فقط في حالة عدم قدرته الجسدية أو النفسية على القيام بمهامه.. بإمكان رئيس الكنيست أن يعلن عن ذلك شريطة تأييد 90 عضواً".