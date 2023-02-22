مواجهة في الكنيست بسبب نفقات نتنياهو وعائلته

اندلعت مواجهة حادة بين أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، من الائتلاف الحكومي والمعارضة، اليوم الأربعاء، على خلفية نفقات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعائلته، وفق ما أوردت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وقالت الصحيفة: "مواجهة حادة اندلعت في لجنة المالية بالكنيست بين أعضاء الائتلاف الحكومي والمعارضة، خلال مناقشة طلب ائتلاف نتنياهو تمويل نفقات السكن البديل لرئيس الوزراء في القدس، ونفقات عائلته".

وأضافت: "أعضاء الائتلاف الحكومي يطالبون بتمويل مشاركة زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو في مؤتمرات بالخارج، وأعضاء المعارضة يعتبرون ذلك في إطار فساد نتنياهو وزوجته".

وتابعت: "تخللت اجتماع لجنة المالية اتهامات متبادلة بين أعضاء الكنيست من الائتلاف والمعارضة، وتم إخراج عدد من أعضاء المعارضة على خلفية قيامهم بأعمال شغب".