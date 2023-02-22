مواجهة في الكنيست بسبب نفقات نتنياهو وعائلته
اندلعت مواجهة حادة بين أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، من الائتلاف الحكومي والمعارضة، اليوم الأربعاء، على خلفية نفقات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعائلته، وفق ما أوردت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.
وقالت الصحيفة: "مواجهة حادة اندلعت في لجنة المالية بالكنيست بين أعضاء الائتلاف الحكومي والمعارضة، خلال مناقشة طلب ائتلاف نتنياهو تمويل نفقات السكن البديل لرئيس الوزراء في القدس، ونفقات عائلته".
وأضافت: "أعضاء الائتلاف الحكومي يطالبون بتمويل مشاركة زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو في مؤتمرات بالخارج، وأعضاء المعارضة يعتبرون ذلك في إطار فساد نتنياهو وزوجته".
وتابعت: "تخللت اجتماع لجنة المالية اتهامات متبادلة بين أعضاء الكنيست من الائتلاف والمعارضة، وتم إخراج عدد من أعضاء المعارضة على خلفية قيامهم بأعمال شغب".
ونوهت الصحيفة إلى أن "مناقشة لجنة المالية جرت بحضور أعضاء من مكتب رئيس الوزراء، طالبوا بالموافقة على استخدام منزل عائلة نتنياهو كمسكن بديل لرئيس الوزراء".
وأوضحت أن المناقشة "جاءت على خلفية إخضاع المقر الرسمي لرئيس الوزراء في شارع بلفور بالقدس للترميمات، وأن المواجهة أدت لتأجيل التصويت على تمويل نفقات نتنياهو وعائلته".
ونقلت الصحيفة عن زعيم المعارضة في الكنيست، يائير لابيد، قوله: "مواطنو إسرائيل ينهارون تحت العبء الاقتصادي؛ لكن الائتلاف يهتم بتمويل الدولة لنفقات عائلة نتنياهو من أجل المكياج والتجديدات".