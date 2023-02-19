بوركينا فاسو تعلن الانتهاء الرسمي لعمليات القوات الفرنسية على أراضيها

أعلن جيش بوركينا فاسو، اليوم الأحد، انتهاء عمليات قوة "سابر" الفرنسية في البلاد، بعد 3 أسابيع من تنديد الحكومة الانتقالية باتفاقات الدفاع التي تربط البلدين، وذلك على وقع استمرار العنف المسلح.

وقالت هيئة أركان الجيش في بيان إن "هيئة الأركان العامة للجيوش وقيادة قوة سابر أقامتا، هذا السبت 18 شباط/فبراير 2023، في حرم معسكر بيلا زاغريه في كامبواسان (عند اطراف واغادوغو) حفلًا أنزلت فيه الأعلام في انتهاء رسمي لعمليات القوة (الفرنسية) على أراضي بوركينا فاسو".

وأواخر يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها استدعت سفيرها لدى بوركينا فاسو "لإجراء مشاورات" معه غداة إعلان باريس أن قواتها الخاصة ستنسحب من الدولة الأفريقية "في غضون شهر".

وقالت الوزارة في تصريحات صحفية، إنه "في سياق التطورات الأخيرة في بوركينا فاسو، قررنا استدعاء سفيرنا إلى باريس لإجراء مشاورات حول الوضع وأفق تعاوننا الثنائي".