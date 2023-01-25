فرنسا تعلن سحب قواتها من بوركينا فاسو استجابة لطلب رسمي

أعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن باريس تلقت، الثلاثاء، طلبًا من المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو لسحب قواتها من البلاد، وستلتزم بالموعد النهائي المطلوب وهو شهر.

وقال المتحدثة: "تلقينا، الثلاثاء، إشعارًا رسميًا من حكومة بوركينا فاسو بفسخ اتفاق 2018 المتعلق بوضع القوات الفرنسية الموجودة في هذا البلد، وسنحترم شروط الاتفاق من خلال تنفيذ هذا الطلب".

ووفق بنود الاتفاق، يسري الفسخ بعد شهر واحد من استلام الإخطار الكتابي.

وتستضيف بوركينا فاسو حاليًا كتيبة يناهز عددها 400 عنصر من القوات الخاصة الفرنسية تحمل اسم قوة "سابر".

وقال مصدر مطلع إن العسكريين سيغادرون البلاد، بحلول نهاية شباط/فبراير، وسيتم الانتهاء من إخراج جميع المعدات بحلول نهاية نيسان/أبريل".

وأكدت حكومة بوركينا فاسو، الإثنين، أنها طلبت رحيل العسكريين الفرنسيين المتمركزين في البلاد في غضون شهر، لكن باريس ردت بأنها تنتظر توضيحات من الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري.

وتتعرض فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، لانتقادات في بوركينا فاسو منذ عدة أشهر، ففي كانون الأول/ديسمبر، طلبت سلطات بوركينا فاسو من باريس استبدال سفيرها لوك هالادي لأسباب أبرزها حديثه عن تدهور الوضع الأمني في البلاد.

وأكد المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو جان إيمانويل ويدراوغو أن "واغادوغو تلقت تأكيدات بأن السلطات الفرنسية ستوافق على هذا الطلب هذا الأسبوع". لكن بحسب مصدر دبلوماسي، لم يُحدد مصير السفير بعد.

وبحسب عدة مصادر فرنسية، طمأن المجلس العسكري في بوركينا فاسو فرنسا بأنه لا ينوي الاستعانة بمجموعة فاغنر الروسية الخاصة، مع أن الأخيرة أرسلت وفدًا إلى بوركينا فاسو لبحث التعاون معها.