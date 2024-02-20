في عهد رئيسها السابق.. "فرونتكس" متهمة بانتهاكات تجاه مهاجرين

كشفت تحقيقات استقصائية لوسائل إعلام أوروبية عن انتهاكات ارتكبتها وكالة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن مراقبة الحدود "فرونتكس"، في عهد رئيسها السابق فابريس ليجيري.

وشغل ليجيري الفرنسي، البالغ من العمر 55 عامًا، منصب مدير وكالة مراقبة الحدود الأوروبية من 2015 إلى 2022، واتهم بالتغاضي عن عمليات صد المهاجرين في بحر إيجه خلال فترة ولايته.

واستقال ليجيري في أبريل/نيسان 2022 من الوكالة بعد فتح تحقيق تأديبي من قبل المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، وكان المسؤول الكبير في مرمى اتهامات وتحقيقات سرية من هذه الهيئة، باتهامه بأنه "لم يحترم الإجراءات، ولأنه أظهر عدم الولاء تجاه الاتحاد الأوروبي، ولأنه مسؤول عن سوء الإدارة الشخصية لوكالة فرونتكس".

لكن رغم أن التحقيق لم يُنشر علنًا، فإن التقارير تكشف أن إدارة فرونتكس كانت على علم بانتهاكات حقوق الإنسان، وتجنبت الإبلاغ عنها عمدًا، حسبما أعلن إريك ماركوارت، وهو قاضٍ ألماني ينتمي إلى حزب الخضر، في مارس/آذار 2022.

وأظهر تحقيق آخر، نشرته في العام نفسه صحيفة "لوموند" الفرنسية، أنه في الفترة ما بين مارس/آذار 2020 وسبتمبر/أيلول 2021، أدرجت الوكالة عمليات الإعادة غير القانونية للمهاجرين، الذين وصلوا إلى المياه اليونانية، على أنها "عمليات وقائية بسيطة تم تنفيذها في البداية في المياه التركية".