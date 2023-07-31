"فرونتكس": ارتفاع الهجرة غير النظامية 10% بالنصف الأول من 2023‎

كشفت وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) الاثنين، عن أن الهجرة غير النظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت 10% في النصف الأول من 2023 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فيما يأتي أغلب الوافدين عبر مسارات البحر المتوسط.

وسجلت الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي 132370 محاولة للوصول إلى دول الاتحاد بالعبور بطرق غير نظامية من بداية العام وحتى نهاية يونيو/حزيران، قائلة إن ذلك يمثل ارتفاعًا 10% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضافت أن العبور من خلال مسارات وسط البحر المتوسط ارتفعت بأكثر من الثلث وشكلت نصف العدد الإجمالي في ظل ارتفاع الوافدين من تونس إلى إيطاليا. وتقلصت حركة المرور بجميع الطرق الأخرى المؤدية إلى دول الاتحاد مقارنة مع النصف الأول من 2022.