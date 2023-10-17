غوتيرش يبحث مع السيسي إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

يصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إلى القاهرة، يوم الخميس؛ لإجراء محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، إن غوتيرش، الموجود حالياً في الصين، سيتحدّث، السبت، خلال قمة دولية دعت إليها مصر لبحث "تطورات القضية الفلسطينية".

ولم يذكر المتحدث ما إذا كان الأمين العام سيزور إسرائيل ودولاً أخرى في الشرق الأوسط.

وشدّد على أن غوتيرش سيبحث سبل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.