غوتيرش يبحث مع السيسي إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة
يصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إلى القاهرة، يوم الخميس؛ لإجراء محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، إن غوتيرش، الموجود حالياً في الصين، سيتحدّث، السبت، خلال قمة دولية دعت إليها مصر لبحث "تطورات القضية الفلسطينية".
ولم يذكر المتحدث ما إذا كان الأمين العام سيزور إسرائيل ودولاً أخرى في الشرق الأوسط.
وشدّد على أن غوتيرش سيبحث سبل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقال دوجاريك: "من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، نحتاج إلى ممرات آمنة. لا يمكن تسيير الشاحنات والقوافل الإنسانية وسط القصف".
ولفت المتحدث إلى أن "نقاشات مكثّفة تدور في الوقت الراهن نشارك فيها مع عدد من الجهات المعنية لمحاولة توفير المساعدات الإنسانية الأساسية في أسرع وقت ممكن"، مشدّدا على "ضرورة توفير الأغذية والمياه والأدوية على نحو عاجل".
ويعاني سكان غزة شحا في المياه والأغذية، وهم محرومون من الكهرباء منذ أن فرضت إسرائيل في التاسع من الشهر الجاري حصارا مطبقا على القطاع؛ ردا على هجمات مباغتة شنّتها حماس في إسرائيل.