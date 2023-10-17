"الصحة العالمية" تناشد لدخول غزة لتوصيل المساعدات

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إنها بحاجة إلى الوصول بشكل عاجل إلى غزة لتوصيل المساعدات والإمدادات الطبية، فيما حذرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة من أزمة إنسانية طويلة الأمد في القطاع الفلسطيني.

وفي كلمة لوسائل الإعلام، قال الدكتور ريتشارد برينان مدير الطوارئ الإقليمية بمكتب شرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة عقدت اجتماعات مع "صناع القرار" اليوم الثلاثاء، لإتاحة الوصول إلى غزة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف قائلًا "لدينا مساعدات في جنوب رفح وننتظر السماح بالدخول إلى غزة" في إشارة إلى معبر رفح، الذي كان شريانًا حيويًّا قبل القتال، وبات الآن طريقًا رئيسًا لإدخال الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها بشدة إلى غزة.