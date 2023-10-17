"الصحة العالمية" تناشد لدخول غزة لتوصيل المساعدات
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إنها بحاجة إلى الوصول بشكل عاجل إلى غزة لتوصيل المساعدات والإمدادات الطبية، فيما حذرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة من أزمة إنسانية طويلة الأمد في القطاع الفلسطيني.
وفي كلمة لوسائل الإعلام، قال الدكتور ريتشارد برينان مدير الطوارئ الإقليمية بمكتب شرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة عقدت اجتماعات مع "صناع القرار" اليوم الثلاثاء، لإتاحة الوصول إلى غزة في أقرب وقت ممكن.
وأضاف قائلًا "لدينا مساعدات في جنوب رفح وننتظر السماح بالدخول إلى غزة" في إشارة إلى معبر رفح، الذي كان شريانًا حيويًّا قبل القتال، وبات الآن طريقًا رئيسًا لإدخال الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها بشدة إلى غزة.
وبدأت إسرائيل قصفًا مكثفًا على غزة وحصارًا للقطاع في أعقاب هجوم مدمر شنه مقاتلو حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
كما قال الدكتور ريتشارد بيبركورن، ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن 2800 شخص لقوا حتفهم، وأصيب 11 ألفًا في غزة نصفهم من النساء والأطفال منذ بدء الضربات الجوية الإسرائيلية.
وقال مسؤولون، إن إسرائيل شنت 115 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية، وإن غالبية المستشفيات في غزة أصبحت لا تعمل مع ندرة المياه والكهرباء والإمدادات الطبية.
وذكرت المنظمة، أن هناك خطرًا من تفشي الأمراض، وأن المخاوف تتزايد بشأن 350 ألف شخص في غزة يعانون من أمراض مزمنة، مثل مرض السكري، ويكافحون أيضًا من أجل الحصول على الرعاية الصحية.