خلفت مئات الضحايا.. هجمات دامية هزت روسيا في ربع قرن

لم يكن الهجوم الدامي الذي استهدف قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو سوى امتداد لسلسلة من الهجمات القاتلة التي عرفتها روسيا على امتداد ربع قرن.

وأوقع الهجوم الذي تعرضت له العاصمة الروسية 133 قتيلاً، وفق آخر تحديث لحصيلة العملية، وهو من بين أكثر الهجمات دموية في السنوات الأخيرة.

ومن اختطاف الرهائن إلى استهداف الطائرات والقطارات وصولاً إلى التفجيرات في الأماكن العامّة عانى الروس ويلات الهجمات التي توجه موسكو أصابع الاتهام بالضلوع فيها إلى "جهات معادية" لها، وأساساً من انفصاليي الشيشان، أو ينفذها متشددون، آخرهم مقاتلو "داعش خراسان".

ويمثّل الهجوم الأكثر دموية خلال السنوات الـ 25 الماضية، ذلك الذي استهدف مبان سكنية في موسكو وبويناكسك وفولغودونسك بشكل متزامن، ودمّر المباني وخلّف أكثر من 200 قتيل، ووجّهت موسكو أصابع الاتهام إلى الشيشان حينها.

وخلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر 2002 احتجز متمردون من الشيشان 700 شخص في مسرح بموسكو، قبل أن تقرر القوات الروسية اقتحام المبنى وتستخدم الغاز لإخراج المهاجمين، ما أسفر عن سقوط 41 متمرداً بالإضافة إلى 129 رهينة، بسبب استنشاق الغاز.

وفي عملية مشابهة سقط أكثر من 300 رهينة، نصفهم من الأطفال، في مدرسة بمدينة بيسلان في أوسيتيا الشمالية بعد أن استولى عليها متمردون يطالبون باستقلال الشيشان وإنهاء الحرب هناك على الفور، ولقي كثيرون حتفهم أثناء اقتحام المدرسة من القوات الروسية.