هجوم موسكو.. اعتقال 11 شخصا وارتفاع عدد القتلى إلى 93

وكان مسلحون قد اقتحموا قاعة للأفراح الموسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو، وقتلوا وأصابوا العشرات بالرصاص.

وفي التفاصيل أشار جهاز الأمن في بيانه أنه و "بعد الهجوم الإرهابي حاول المجرمون الهروب بالتحرك بالسيارة باتجاه الحدود الروسية الأوكرانية".

وأضاف: "نتيجة للإجراءات المنسقة التي اتخذتها الوكالات الخاصة ووكالات إنفاذ القانون، تم اعتقال الإرهابيين الأربعة جميعهم في غضون ساعات قليلة في مقاطعة بريانسك ويجري حاليا نقلهم إلى موسكو".

وتابع جهاز الأمن الروسي "جار العمل على التعرف على كافة ملابسات الهجوم الإرهابي. لقد ثبت بالفعل أن الهجوم الإرهابي تم التخطيط له بعناية. الأسلحة التي استخدمها الإرهابيون كانت معدة مسبقاً وموجودة في مخبأ".

وكشف جهاز الأمن أنه "بعد الهجوم الإرهابي، كان المجرمون يعتزمون عبور الحدود الروسية الأوكرانية وكانت لديهم اتصالات على الجانب الأوكراني".

وختم بالقول: "التحقيق في الهجوم الإرهابي مستمر".