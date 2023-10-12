الخطوط الجوية النرويجية تلغي رحلة لإجلاء رعايا من إسرائيل

ألغت الخطوط الجوية النرويجية، اليوم الخميس، رحلة كانت مخططة لإجلاء رعايا من تل أبيب إلى أوسلو، بسبب نقص الغطاء التأميني.

وكان من المقرر أن تجلي شركة الطيران نرويجيين ورعايا من دول أخرى في شمال أوروبا تقطعت بهم السبل في إسرائيل مساء اليوم الخميس، وتم تأجيل الرحلة بالفعل بعد أن كان موعدها أمس الأربعاء.

وقالت الشركة في بيان "السبب هو أن شركة التأمين التي تتعامل معها "النرويجية" وعدد من شركات الطيران الأخرى لم تعد تغطي الرحلات الجوية إلى تل أبيب".