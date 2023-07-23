قبيل التصويت على "سبب المعقولية".. الأنظار تتجه صوب غالانت لتأجيل النظر به

يأتي ذلك بعد خضوع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لجراحة لزرع جهاز لتنظيم نبضات القلب، في مركز شيبا الطبي في تل أبيب، حسبما أعلن مكتبه في بيان أصدره فجر اليوم الأحد، وذلك بعد أيام فقط على خروجه من المستشفى إثر وعكة صحية ألمت به، وبالتالي غيابه عن جلسة الكنيست اليوم.

كما يأتي رغم حلول وزير القضاء، نائب رئيس الحكومة، ياريف ليفين محل نتنياهو.

وبحسب تقرير لصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، تجري الآن محادثات مكثفة داخل الائتلاف الحكومي قبل التصويت على إلغاء قانون "سبب المعقولية"، إلا أن بعض قادة الأحزاب مصممون على تمرير القانون، زاعمين بأن الاستسلام الآن يشكل خطرًا على الديمقراطية.

وقالت إن "الأنظار تتجه إلى وزير الأمن يوآف غالانت، الذي تحدث في نهاية الأسبوع مع رؤساء التحالف ويحاول النظر في إمكانية تمديد الدورة الصيفية للكنيست، وبحسب سيناريو محتمل، سيكون من الممكن التوصل إلى اتفاقيات مع المعارضة بمساعدة لجنة الكنيست، لتمديد الدورة من أجل الانتهاء من تشريع سبب المعقولية بالاتفاق".

ووفق الصحيفة، يفصل غالانت بالطبع بين مواقفه الشخصية والمهنية. وعلى المستوى الشخصي، فإنه يعارض بشدة التردد ويؤيد تقليص قانون "سبب المعقولية"، بل إنه سيصوت لصالحه. ومن الناحية المهنية، يريد أن يعكس لنتنياهو والوزراء الوضع المتأزم في الجيش الإسرائيلي.