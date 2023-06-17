مظاهرات حاشدة في إسرائيل ضد التعديلات القضائية



تظاهر الآلاف من الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، ضد خطة التعديلات القضائية التي تنوي الحكومة الإسرائيلية إقرارها.

وانطلقت في عدة مناطق من البلاد مظاهرات مناوئة لخطة التغييرات القضائية، وذلك للأسبوع الرابع والعشرين على التوالي، بتنظيم من المعارضة الإسرائيلية.

وشارك الآلاف بالمظاهرة الرئيسة في شارع كابلان وسط تل أبيب، وندد المشاركون بخطة التعديلات القضائية وإصرار الحكومة على إقرارها.

كما تظاهر المئات في عدة مدن رئيسة مثل حيفا والقدس وبئر السبع، وشهدت عدة مفارق طرق وميادين مختلفة من أنحاء البلاد وقفات احتجاجية ضد خطة التعديلات القضائية.