تركيا.. تحييد المسؤول عن التجنيد لصالح "بي كي كي" في أوروبا

وبينت الوكالة نقلًا عن مصادر أمنية، أن شقيق فائق، سايغن أيدن، شارك في أنشطة التنظيم الإرهابي بولاية أرضروم شرقي تركيا بين عامي 2014 و2018، قبل أن يتم تحييده في عام 2018.

ونوهت إلى أن شقيقه الآخر فرهاد أيدن، قُتل بينما كان ينشط في صفوف "بي كي كي" شمالي سوريا في الفترة بين 2013 – 2014.