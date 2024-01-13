تركيا.. تحييد المسؤول عن التجنيد لصالح "بي كي كي" في أوروبا
أعلنت تركيا عن تحييد المسؤول عن تجنيد عناصر من أوروبا لصالح حزب العمال الكردستاني "بي كي كي"، الذي تُصنفه تركيا على أنه منظمة إرهابية.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن الاستخبارات التركية، قولها إنه جرى تحييد فائق أيدن، المسؤول عن تجنيد عناصر لصالح "بي كي كي"، مبينة أن ذلك جرى خلال عملية خاصة شمالي العراق على عمق 160 كم.
وأشارت الوكالة إلى أن فائق أيدن، ذا الاسم الحركي "ريناس رابيرين"، ثبت تورطه في "أنشطة إرهابية" في أوروبا، مضيفة أن أيدن انتقل لاحقًا إلى شمالي العراق، بعد سنوات عديدة قضاها في صفوف التنظيم في أوروبا.
وبينت الوكالة نقلًا عن مصادر أمنية، أن شقيق فائق، سايغن أيدن، شارك في أنشطة التنظيم الإرهابي بولاية أرضروم شرقي تركيا بين عامي 2014 و2018، قبل أن يتم تحييده في عام 2018.
ونوهت إلى أن شقيقه الآخر فرهاد أيدن، قُتل بينما كان ينشط في صفوف "بي كي كي" شمالي سوريا في الفترة بين 2013 – 2014.