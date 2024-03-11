روسيا تقصف صومعة حبوب في أوكرانيا

وقالت الشركة في بيان وفقًا لوكالة "رويترز"، :"في مساء يوم الـ9 من مارس 2024، شنَّ العدو هجومًا صاروخيًّا على منطقة دنيبرو، وأصيب موظف لدينا يبلغ من العمر 58 عامًا. ودُمرت منشآت الإنتاج في شركتنا بالكامل".

وقال محللون من كلية كييف للاقتصاد الشهر الماضي، إن القطاع الزراعي الأوكراني تكبَّد ما يقرب من 80 مليار دولار من الخسائر المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.

ويتضمن هذا الرقم خسائر قدرها 5.8 مليار دولار نتيجة تدمير المعدات و1.8 مليار دولار بسبب الأضرار التي لحقت بالصوامع، ونحو ملياري دولار من الخسائر بسبب تدمير المنتجات الزراعية.

وفي بداية يناير/ كانون الثاني 2023، قدَّر المحللون هذه الخسائر بنحو 38 مليار دولار.