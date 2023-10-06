مسيّرات روسية تستهدف صومعة حبوب في أوديسا الأوكرانية

قالت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية في بيان، إن طائرات روسية مسيرة هاجمت البنية التحتية لميناء في منطقة أوديسا بأوكرانيا.

وأدى الهجوم الروسي، وفقًا للبيان، إلى إتلاف صومعة حبوب بالقرب من نهر الدانوب في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مضيفًا أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء الهجوم.