مسيّرات روسية تستهدف صومعة حبوب في أوديسا الأوكرانية
قالت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية في بيان، إن طائرات روسية مسيرة هاجمت البنية التحتية لميناء في منطقة أوديسا بأوكرانيا.
وأدى الهجوم الروسي، وفقًا للبيان، إلى إتلاف صومعة حبوب بالقرب من نهر الدانوب في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مضيفًا أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء الهجوم.
وكان رئيس المركز الصحفي لمجموعة "وسط" بالجيش الروسي ألكسندر سافتشوك، أعلن عن استهداف الجيش مجموعات اقتحام من قوات "آزوف" الخاصة الأوكرانية على اتجاه كراسنوليمانسكي.
ولفت إلى أن طائرات قاذفة تابعة للجيش الروسي، هاجمت أربعة مراكز قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية في منطقة سيريبريانكا بجمهورية دونيتسك، مبينًا أن وسائط الدفاع الجوي الروسية تمكنت من اعتراض وإسقاط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية في منطقة قرية كريمينايا بجمهورية لوغانسك.