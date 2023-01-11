قوات تيغراي تبدأ تسليم أسلحة ثقيلة للجيش الإثيوبي

بدأت قوات تيغراي، التي خاضت حربا استمرت عامين ضد الحكومة الاتحادية الإثيوبية، الثلاثاء تسليم أسلحة ثقيلة للجيش الوطني في إطار عملية سلام يقودها الاتحاد الأفريقي.

وينظر إلى تسريح قوات تيغراي على أنه أمر محوري في اتفاق وقف إطلاق النار في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى جانب استعادة الخدمات واستئناف المساعدات الإنسانية وانسحاب القوات الإريترية التي قاتلت إلى جانب الجيش الإثيوبي لكنها لم تكن طرفا في الهدنة.