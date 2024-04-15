خلال أسبوع.. مقتل امرأة كل 42 ساعة في فنزويلا

وأشارت المنظمة إلى أن لجنة اتفاقية "سيداو"، قد أعربت العام الماضي، في تقريرها الدوري التاسع عن فنزويلا، عن قلقها إزاء استمرار أعمال العنف ضد النساء والفتيات والمراهقات. ورُكّز بشكل خاص على قضية قتل النساء والاعتداء الجنسي.

وحذّرت اللجنة من عدم وجود بيانات إحصائية رسمية عن حالات العنف، واقترحت على الحكومة الفنزويلية إنشاء نظام "لجمع البيانات الدورية حول العنف ضد المرأة". بينما لم تستمع السلطات إلى هذه التوصية.

كما سلّطت المنظمة الضوء على الوضع الخطير الذي تواجهه النساء في فنزويلا. ودعت الدولة بشكل عاجل إلى اتخاذ تدابير قوية لمعالجة العنف بين الجنسين، بما في ذلك جمع البيانات الرسمية، وتنفيذ سياسات عامة فعالة.