مجموعة السبع تُنشئ "طاولة مستديرة دائمة" بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

وبالإضافة إلى إيطاليا، تضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".

وقال الوزير الإيطالي: "بهذه الطريقة، لا نحتاج إلى اجتماعات رسمية أخرى لمجموعة السبع، ويمكننا أيضًا التحدث عبر الهاتف في حالات الطوارئ"، مشددًا على "المشكلة الاقتصادية" التي تمثلها هذه الهجمات.

وأشار إلى أنه بسبب المخاطر التي ينطوي عليها المرور في البحر الأحمر، "زاد المرور عبر القارة الإفريقية بنسبة 130 بالمئة، مع زيادة في وقت الملاحة لا تقل عن عشرة أيام"؛ ما أدى إلى زيادة تكلفة نقل الحاويات، مضيفا: "المشكلة هي أن هذه التكاليف يتكبّدها المستهلكون".

وفي البيان الختامي الصادر في نهاية الاجتماع، دعت مجموعة السبع "الحوثيين إلى الوقف الفوري لهجماتهم على السفن التجارية" و"إيران إلى الامتناع عن تقديم دعمها للحوثيين والسماح بمثل هذه الهجمات".

ونفذت ميليشيا الحوثي التي تقول إنها تتصرف تضامناً مع الفلسطينيين في غزة، عشرات الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن ضد سفن تجارية منذ تشرين الأول/ أكتوبر؛ مما أدى إلى اضطراب التجارة البحرية العالمية في هذه المنطقة الإستراتيجية.

وأدت هذه الهجمات إلى ارتفاع تكاليف التأمين على السفن التي تعبر البحر الأحمر، ودفعت عدداً كبيراً من شركات الشحن إلى تفضيل الممر الأطول بكثير حول الطرف الجنوبي للقارة الإفريقية.

وشكلت واشنطن، الحليف الرئيس لإسرائيل، تحالفاً متعدد الجنسيات في كانون الأول/ديسمبر؛ "لحماية" الملاحة البحرية من دون أن تتمكن من وقف الهجمات.