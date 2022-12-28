مباحثات ثلاثية في موسكو تجمع وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا

ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع، أن وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا أجروا محادثات في موسكو اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه "في 28 ديسمبر، انعقدت في موسكو محادثات ثلاثية بين وزراء دفاع كل من روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية وجمهورية تركيا، جرى خلالها بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سوريا".