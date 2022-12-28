روسيا ترفض خطة الرئيس الأوكراني للسلام دون "حقائق اليوم"
أعلن الكرملين يوم الأربعاء، رفضه خطة سلام مؤلفة من عشر نقاط وضعها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن مقترحات إنهاء الصراع في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار ما سمّاها "حقائق اليوم" فيما يتعلق بالمناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت روسيا ضمها إليها.
وأضاف بيسكوف "لا يمكن أن تكون هناك خطة سلام في أوكرانيا لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم فيما يتعلق بالأراضي الروسية مع انضمام أربع مناطق إلى روسيا. والخطط التي لا تأخذ هذه الحقائق في الاعتبار لا يمكن أن تكون سلمية".
وأعلنت روسيا ضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية في أيلول/سبتمبر بعد استفتاءات أدانتها أوكرانيا والدول الغربية.
ولا تفرض روسيا سيطرتها الكاملة على أيّ من المناطق الأربع.
ويروج زيلينسكي لخطة السلام، التي أعلن عنها للمرة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث ناقشها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وآخرين وحث زعماء العالم على عقد قمة عالمية للسلام بناء على تلك الخطة.
وتدعو الخطة إلى سحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية المعترف بها دوليًّا؛ ما يعني تخلي روسيا عن المناطق الأربع التي أعلنت ضمها إلى جانب شبه جزيرة القرم التي استولت عليها عام 2014.
وقال الكرملين مرارًا إنه "مستعد للدخول في محادثات سلام مع أوكرانيا لكنه لا يرى أي استعداد للتفاوض من جانب كييف".