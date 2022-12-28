روسيا ترفض خطة الرئيس الأوكراني للسلام دون "حقائق اليوم"

وأضاف بيسكوف "لا يمكن أن تكون هناك خطة سلام في أوكرانيا لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم فيما يتعلق بالأراضي الروسية مع انضمام أربع مناطق إلى روسيا. والخطط التي لا تأخذ هذه الحقائق في الاعتبار لا يمكن أن تكون سلمية".

وأعلنت روسيا ضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية في أيلول/سبتمبر بعد استفتاءات أدانتها أوكرانيا والدول الغربية.

ولا تفرض روسيا سيطرتها الكاملة على أيّ من المناطق الأربع.