هلع بين عائلات الأسرى الإسرائيليين تزامناً مع هجمات عنيفة على غزة

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن بيان لممثلي رابطة شكّلتها عائلات الأسرى الإسرائيليين أن "ثمة حالة من الهلع بين تلك العائلات، وأنهم قضوا ليلة هي الأكثر فزعاً مقارنة بأية ليلة أخرى".

وعلّل البيان سبب هذا الهلع بالأنباء عن عملية عسكرية برية هي الأكبر منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وجاء في البيان: "تلك الليلة هي الأطول التي قضيناها على خلفية العملية البرية الواسعة التي ينفذها الجيش في غزة، وعدم اليقين التام بشأن مصير المخطوفين المحتجزين في القطاع".