"أستانة 20".. محاولة جادة لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة

انطلقت الجولة الـ20 من الاجتماع الدولي بشأن سوريا "محادثات أستانة"، الثلاثاء، في مدينة نور سلطان، عاصمة كازاخستان، بمشاركة ممثلي الدول الضامنة، وهي: روسيا، إيران وتركيا، بالإضافة إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جاير بيدرسون، وممثلين عن المعارضة السورية.

وتأتي جولة المحادثات الجديدة التي تستمر ليومين، ومن المنتظر أن يشارك في أعمالها ممثلون عن الأمم المتحدة، والأردن، ولبنان، والعراق، بصفة مراقبين، بعد سلسلة جولات سابقة لم تفضِ إلى أي نتائج تذكر.

وقال رئيس الوفد السوري المشارك في المحادثات، أيمن سوسان، إن "انسحاب تركيا من سوريا يعد مدخلًا وحيدًا لأي علاقات عادية بين البلدين"، بحسب ما نقلته عنه قناة الإخبارية السورية.