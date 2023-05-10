"اجتماع موسكو" يطالب بزيادة المساعدة الدولية لإعمار سوريا وتطبيع علاقاتها مع تركيا

طالب وزراء خارجية سوريا وروسيا وتركيا وإيران، اليوم الاربعاء، بزيادة المساعدة الدولية لسوريا لصالح إعادة الإعمار في البلاد والمساعدة في عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

جاء ذلك خلال اجتماع في العاصمة الروسية موسكو، والذي يعد الأعلى من حيث مستوى التمثيل حتى الآن، خصص لمناقشة عودة العلاقات بين أنقرة ودمشق بعد سنوات من العداء منذ بداية الحرب الأهلية السورية.

وأكد البيان الختامي على "سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره"، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".