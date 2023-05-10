بعد خطوة مماثلة للرياض.. سوريا تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية بالسعودية

قررت سوريا استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية، وفقًا لمصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في خطوة تأتي بعد واحدة مماثلة لها من الرياض.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، مساء الثلاثاء، عن المصدر الرسمي قوله: إن "الجمهورية العربية السورية قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية".

وأشار المصدر إلى أن القرار السوري جاء "انطلاقا من الروابط العميقة والانتماء المشترك لشعبي الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية".

كما يأتي القرار، وفقًا لذات المصدر، "تجسيدا لتطلعات شعبي البلدين وإيمانا من الجمهورية العربية السورية بأهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول العربية بما يخدم العمل العربي المشترك".