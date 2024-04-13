الشرطة البريطانية تحقق مع نائبة معارضة بشبهة الاحتيال الضريبي

بدأت الشرطة البريطانية، تحقيقًا بشأن نائبة زعيم حزب العمال المعارض أنجيلا راينر، على خلفية مزاعم بأنها ربما خرقت القانون الانتخابي.

وكان نواب في حزب المحافظين الحاكم، اتهموا "راينر" بتقديم معلومات كاذبة حول مقر إقامتها الرئيس لتجنب دفع كامل الضرائب عن بيع منزلها، في العام 2015، بحسب وكالة "فرانس برس".

ونفت "راينر" بشدة ارتكاب أي مخالفات، واتهمت المحافظين بتشويه سمعتها في محاولة لتضييق الفارق في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة هذا العام.

وقالت في بيان: "رأينا حزب المحافظين يستخدم قواعد اللعبة هذه من قبل، حيث يبلغ الشرطة عن المعارضين السياسيين خلال الحملات الانتخابية لصرف الانتباه عن سجلهم".

وأضافت: "إذا ارتكبتُ جريمة جنائية، سأفعل بالطبع الشيء الصحيح وأتنحى. الشعب البريطاني يستحق سياسيين يعرفون أن القواعد تنطبق عليهم".

وقالت راينر، إن الأسئلة المطروحة "تتعلق بالفترة قبل أن أصبح عضوًا في البرلمان".

وأكدت أنها تتطلع "إلى عرض الحقائق مع السلطات المعنية في أقرب فرصة".