حرب غزة تحيي الانقسامات في حزب العمال البريطاني

أعادت حرب غزة إحياء الانقسامات في حزب العمال اليساري الوسطي الذي يعود الفضل لزعيمه كير ستارمر في توحيد صفوفه، في وقت يسعى للعودة إلى السلطة في الانتخابات العامة المرتقبة العام المقبل.

وسعى زعيم المعارضة البريطانية كير ستارمر، الثلاثاء، إلى نزع فتيل الخلافات في صفوف الحزب بشأن موقفه من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بعدما رفض الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ويواجه ستارمر (61 عاما) ضغوطا داخل الحزب للمطالبة بوقف الأعمال القتالية في الحرب التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق شنته حماس على الدولة العبرية.

وكان ستارمر وصف هجوم حماس بأنه "إرهاب على نطاق ووحشية لم تشهدهما سوى دول قليلة".

وشنّت حركة حماس هجوماً غير مسبوق في تاريخ الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر تسلّلت خلاله إلى مناطق إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجمت بلدات حدودية وتجمعات سكنية، ما تسبب بمقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم الذي احتجزت خلاله حماس أيضا 239 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الثلاثاء ارتفاع حصيلة القتلى نتيجة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة الى 8525، بينهم 3542 طفلا.

وقال ستارمر في خطاب وسط لندن: "يجب أن يكون هذا هو الدافع وراء ردنا على هذه الأحداث، كما يجب أن تكون الكارثة الإنسانية في غزة، والتي تتفاقم مرة أخرى على نطاق لم يكن من الممكن تصوره من قبل، في كل مرحلة خلال هذه الأزمة، كان نهجي مدفوعا بالحاجة إلى الاستجابة لهاتين المأساتين".