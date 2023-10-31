حرب غزة تلقي بظلالها على الجبهة الروسية الأوكرانية

وتتواصل معارك الاستنزاف هذه بحصد المزيد من أرواح العسكريين، ورغم أن أعداد القتلى في صفوف القوات تعتبر سرًّا من أسرار الدولة في كل من روسيا وأوكرانيا، فإن وسائل إعلام مختلفة منها صحيفة "نيويورك تايمز" قدرت حجم خسائر الطرفين قبل شهرين تقريبًا، بأنه وصل إلى نصف مليون بين قتيل وجريح.

وفي ظل هذا الجمود الميداني تُواصل روسيا وأوكرانيا زيادة التحشيدات العسكرية، وتستمر جاهدة في ضغطها على الجبهات المختلفة، على أمل حصول أي اخترق يذكر في المعادلة، بحسب العديد من المراقبين العسكريين.

هذا الواقع دفع حليف روسيا ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا إلى القول قبل أيام، بأن الطريق بات مسدودًا على الجبهة "ولا يستطيع أي طرف أن يقوم بتعزيز موقفه أو يطوّره بشكل كبير" على حد قوله، داعيًا للجلوس إلى طاولة المفاوضات.