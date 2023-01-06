تقرير: البنتاغون يحظر تحليق مقاتلين إسرائيليين مزدوجي الجنسية بمقاتلات F-35

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، قيدًا غير مسبوق، على الطيارين المقاتلين الإسرائيليين، ممن يحملون جواز سفر لدولة أخرى "جنسية مزدوجة"، يحول دون قيادتهم لمقاتلة الجيل الخامس، من طراز "F-35"، حسبما أفاد موقع "واللا" العبري، اليوم الجمعة.

وأكد الموقع أن وزارة الدفاع "البنتاغون"، وكذلك أجهزة استخبارية أمريكية، منعت الطيارين الإسرائيليين ممن لديهم جنسية مزدوجة، من التحليق بهذه المقاتلة، التي يسميها سلاح الجو الإسرائيلي "أدير/عظيم".