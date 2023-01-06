تقرير: البنتاغون يحظر تحليق مقاتلين إسرائيليين مزدوجي الجنسية بمقاتلات F-35
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، قيدًا غير مسبوق، على الطيارين المقاتلين الإسرائيليين، ممن يحملون جواز سفر لدولة أخرى "جنسية مزدوجة"، يحول دون قيادتهم لمقاتلة الجيل الخامس، من طراز "F-35"، حسبما أفاد موقع "واللا" العبري، اليوم الجمعة.
وأكد الموقع أن وزارة الدفاع "البنتاغون"، وكذلك أجهزة استخبارية أمريكية، منعت الطيارين الإسرائيليين ممن لديهم جنسية مزدوجة، من التحليق بهذه المقاتلة، التي يسميها سلاح الجو الإسرائيلي "أدير/عظيم".
وأشار الموقع إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي تلقى الشرط الأمريكي بالفعل، وأن وزارة الدفاع الأمريكية والسلطات الاستخبارية الأمريكية، اتخذوا هذا القرار لدواع أمنية؛ عقب مخاوف بشأن تسريب معلومات تكنولوجية حساسة بشأن المقاتلة الشبحية إلى جهات معادية.
وتنبع الخطوة الأمريكية، وفقًا لـ"واللا"، من رؤية شاملة بشأن منظومة أمن المعلومات وحماية المصالح الأمريكية القومية.
وبين الموقع العبري أن سلاح الجو الإسرائيلي سيتخلى عن تكليف مقاتلين ومقاتلات جويين مناسبين لقيادة هذه المقاتلة، ما يعني أن الكفاءة لن تصبح المعيار الأساسي، إذ سيُستبعد من يحمل جنسية أخرى إضافة إلى الإسرائيلية.
وأوضح أن الإشكالية تنبع من حقيقة أن أعداد المقاتلين المحظورين تتسع بشكل مضطرد؛ إذ تتزايد أعداد الإسرائيليين الذين حصلوا على جنسيات أجنبية "أوروبية" على وجه التحديد.
ويمتلك سلاح الجو الإسرائيلي في الوقت الراهن 36 مقاتلة من هذا الطراز، مُقسمة على 3 أسراب، وفي انتظار أن تُسلم 14 مقاتلة أخرى خلال الشهور المقبلة، وبذلك تكون الصفقة المُبرمة مع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية قد اكتملت.
وعلى الرغم من التقارير التي تؤكد على اقتصار الصفقات في هذا الصدد على 50 مقاتلة، إلا أن موقع "واللا" أشار إلى احتمالات إبرام صفقات جديدة لشراء 25 مقاتلة في المستقبل، ليبلغ عدد مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي من طراز "F-35" بشكل محتمل 75 مقاتلة.
وتنتج شركة "لوكهيد مارتن" ثلاث فئات، الأولى "F-35A"، والمخصصة للإقلاع والهبوط الاعتيادي، لصالح سلاح الجو الإسرائيلي فقط، والثانية "F-35B" ذات الإقلاع والهبوط العمودي القصير، بينما خُصصت الفئة الثالثة "F-35C" لسلاح الجو الأمريكي، ويمكنها العمل على متن حاملات الطائرات.
وتسلم سلاح الجو الإسرائيلي آخر 3 مقاتلات من هذا الطراز في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، حتى أصبح لديه 36 مقاتلة، وتُشغل إسرائيل 3 أسراب من هذه المقاتلات، إلا أن طبيعة المهات التي تشارك فيها هذه الأسراب تبقى غير معلومة إلى حد كبير.
والسرب الأول يُسمى "السرب 140"، كما يطلق عليه أيضا "النسر الذهبي"، الذي دُشن في ثوبه الجديد، بعد تسلم إسرائيل أول مقاتلتين، في الـ12 من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2016، ودخل الخدمة بالفعل بعدها بعام واحد.
ويُطلق على السرب الثاني اسم "السرب 116" ويُسمى أيضًا "أسود الجنوب"، ودُشن في شهر كانون الثاني/ يناير 2020، وبدأ المشاركة في مهمات عسكرية منذ شهر آب/ أغسطس من العام ذاته، كما دشن سلاح الجو الإسرائيلي سربًا ثالثًا لمهمات التدريب، أطلق عليه "السرب =116"، بوضع علامة (=) لتمييزه عن اسم السرب الجنوبي.