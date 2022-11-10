بعد تسلمها 3 طائرات جديدة.. كم عدد مقاتلات F-35 الأمريكية التي تمتلكها إسرائيل؟

تتسلم إسرائيل، اليوم الخميس، 3 مقاتلات جديدة من طراز "F-35"، استكمالًا للصفقات الموقعة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، والتي بمقتضاها سيتزود سلاح الجو الإسرائيلي بـ 50 مقاتلة من مقاتلات الجيل الخامس، بحلول عام 2024.

وعقب وصول المقاتلات الثلاث، الخميس، سيصل عدد المقاتلات التي تخدم بسلاح الجو الإسرائيلي من هذا الطراز إلى 36 مقاتلة، انتظارًا لوصول 14 مقاتلة أخرى خلال الشهور المقبلة، وبذلك تكون الصفقة المُبرمة مع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية قد اكتملت.

وتنتج "لوكهيد مارتن" 3 فئات، الأولى "F-35A"، والمخصصة للإقلاع والهبوط الاعتيادي، لصالح سلاح الجو الإسرائيلي فقط، والثانية "F-35B" ذات الإقلاع والهبوط العمودي القصير، بينما خُصصت الفئة الثالثة "F-35C" لسلاح الجو الأمريكي، ويمكنها العمل على متن حاملات الطائرات.

وبحسب موقع "إسرائيل ديفينس" المتخصص في الملفات العسكرية، ستهبط المقاتلات الثلاث الجديدة في قاعدة "نفاتيم" الجوية في مدينة بئر السبع، جنوب البلاد، والتي جُهزت خلال السنوات الأخيرة لاستيعاب المقاتلات "الشبحية" الأحدث في أسطولها الجوي.

وتُشغل إسرائيل 3 أسراب من هذه المقاتلات، والتي تطلق عليها "أدير"، وهي كلمة عبرية تعني "عظيم"، إلا أن طبيعة المهمات التي تشارك فيها هذه الأسراب تبقى غير معلومة إلى حد كبير.

والسرب الأول من هذه المقاتلات القادرة على التخفي من الرادارات، والتي تخدم بسلاح الجو الإسرائيلي، يُسمى "السرب 140"، كما يطلق عليه أيضًا "النسر الذهبي".

ودُشن هذا السرب في ثوبه الجديد، بعد تسلم إسرائيل أول مقاتلتين من هذا الطراز، في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2016، ودخل الخدمة بالفعل بعدها بعام واحد.

ويُطلق على السرب الثاني اسم "السرب 116" ويُسمى أيضًا "أسود الجنوب"، ودُشن في كانون الثاني/ يناير 2020، وبدأ المشاركة في مهمات عسكرية، منذ آب/ أغسطس، من العام ذاته.

كما دشن سلاح الجو الإسرائيلي سربًا ثالثًا لمهمات التدريب، أطلق عليه "السرب =116"، بوضع علامة (=) لتمييزه عن اسم السرب الجنوبي.

تجدر الإشارة إلى أن أول طلعة جوية تنفيذية لسلاح الجو الإسرائيلي نُفذت، في آذار/ مارس 2018.

وبحسب تقارير، شاركت هذه المقاتلات للمرة الأولى في "هجوم داخل الأراضي السورية، ضد أهداف إيرانية، عُدت الأولى من نوعها منذ تسلمها من الولايات المتحدة الأمريكية".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد تعاقدت للمرة الأولى مع إسرائيل، العام 2012، لتزويدها بالعشرات من تلك المقاتلات، وسلمتها الدفعة الأولى، في العام 2016، قبل أن تستكمل وزارة الدفاع الإسرائيلية التعاقد بعقد جديد، في العام 2017، يصل بعدد المقاتلات التي ستشتريها إسرائيل إلى 50 مقاتلة.

وأشار الموقع العبري إلى أن 860 مقاتلة أمريكية من طراز "F-35" تعمل حاليًا في 30 قاعدة بتسع دول وفقًا لآخر الإحصاءات، لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، وقامت هذه المقاتلات بتنفيذ طلعات جوية بلغت 600 ألف ساعة طيران.

وتابع الموقع أن عدد قائدي مقاتلات الجيل الخامس التي تنتجها "لوكهيد مارتن" الأمريكية هو 1810 طيارين مقاتلين حول العالم، ويعمل في مجال صيانة هذه المقاتلات أكثر من 13 ألف فني، فيما يبلغ سعر المقاتلة الواحدة 77.9 مليون دولار.