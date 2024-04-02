راصد زلازل شهير يعلق على ضرب القنصلية الإيرانية في دمشق

فاجأ عالم الزلازل الهولندي الشهير فرانك هوغربيتس متابعيه بتحذيرات بعيدة كل البعد عن الزلازل، إذ علق هذه المرة على الضربة الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

وتساءل هوغربيتس عن أسباب هذا الاستهداف وتداعياته، وما إذا كانت هذه الضربة محاولة متعمدة لاستفزاز إيران.

وأرفق هوغربيتس على منصة "إكس" تصريحًا لوزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، يقول فيه إن إسرائيل خرقت القانون الدولي بقصف سوريا، محمّلاً تل أبيب مسؤولية التبعات.