راصد زلازل شهير يعلق على ضرب القنصلية الإيرانية في دمشق
فاجأ عالم الزلازل الهولندي الشهير فرانك هوغربيتس متابعيه بتحذيرات بعيدة كل البعد عن الزلازل، إذ علق هذه المرة على الضربة الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.
وتساءل هوغربيتس عن أسباب هذا الاستهداف وتداعياته، وما إذا كانت هذه الضربة محاولة متعمدة لاستفزاز إيران.
وأرفق هوغربيتس على منصة "إكس" تصريحًا لوزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، يقول فيه إن إسرائيل خرقت القانون الدولي بقصف سوريا، محمّلاً تل أبيب مسؤولية التبعات.
وقد أدت غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، أمس الاثنين، إلى مقتل 11 شخصًا بينهم مسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني.
ولم تكن هذه المره الأولى التي يخرج فيها عالم الزلازل عن اختصاصه، فقد تعرض خلال الفترة الماضية لحملة انتقادات من قبل المتعاطفين مع إسرائيل، لا سيما بعد أن وجه سهام انتقاداته إلى السياسة الإسرائيلية المتبعة منذ عقود ضد الفلسطينيين والهادفة إلى تهجيرهم قسرًا من أراضيهم.
كما دأب خلال الأشهر الماضية، على الدفاع عن حق الفلسطينيين في البقاء بأرضهم، منتقدًا سياسة التهجير القسري التي تعتمدها إسرائيل.
وكانت طهران دعت عبر بعثتها لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع عاجل، بعد أن استهدفت إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.
وأرسلت البعثة الإيرانية رسالة إلى مجلس الأمن، أكدت فيها أن إسرائيل تتحمل عواقب الهجوم على القنصلية الإيرانية في الأراضي السورية.