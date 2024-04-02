إيران تدعو مجلس الأمن لعقد اجتماع عاجل

من جهته أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الثلاثاء، عن استدعاء مسؤول بالسفارة السويسرية باعتباره راعي المصالح الأمريكية في طهران، وتسليمه رسالة موجهة إلى الإدارة الأمريكية عقب الهجوم الذي شنته إسرائيل واستهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقال عبداللهيان في تغريدة له عبر منصة "إكس"، "عقب الهجوم الإرهابي الذي شنه النظام الإسرائيلي على المبنى الدبلوماسي لقنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق ومقتل عدد من المستشارين العسكريين الرسميين الإيرانيين، تم استدعاء مسؤول بالسفارة السويسرية بصفته حامي المصالح الأمريكية في إيران، اليوم (الثلاثاء) من قبل مسؤول الشؤون الأمريكية في الخارجية الإيرانية".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن مساء يوم الاثنين عن مقتل 7 من مستشاريه في هجوم إسرائيلي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق بستة صواريخ.

وبحسب بيان الحرس الثوري فإن من بين القتلى، العميد محمد رضا زاهدي أحد كبار قادة فيلق القدس في سوريا ولبنان، بالإضافة إلى مساعده الشخصي العميد محمد هادي حاجي رحيمي.