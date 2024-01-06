بعد تعيين ماسرا رئيسًا لوزراء تشاد.. ديبي يروّض خصومه على طريقة أبيه

يخطو الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي على خطا والده في استقطاب معارضيه وترويضهم، بعد تعيينه "المفاجئ" لزعيم المعارضة سوكسيه ماسرا رئيسًا للوزراء، بحسب تقرير إخباري فرنسي.

وأوضح التقرير الذي نشره موقع إذاعة فرنسا الدولية، أن ماسرا يبدو اليوم في موقع رئيس وزراء غير متوقع ومعزول إلى حد ما وضعيف للغاية، بحيث لا يأمل في الخروج منتصرًا من مثل هذه المغامرة.

ووفق التقرير، فإن ما قام به الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي يقع في جوهر فلسفة والده إدريس ديبي، الذي دأب على "استعادة أقوى الخصوم وترويضهم، وفي كثير من الأحيان التخلص منهم بعد استنزافهم وتحويلهم إلى "عملة غير قابلة للصرف".

وأشار تقرير الإذاعة الفرنسية إلى أن تعيين ماسرا رئيسًا للوزراء فاجأ مراقبي الحياة السياسية في البلاد، لكن في المقابل كان بعض المحللين مقتنعين، حتى قبل شهر من وفاة الرئيس السابق إدريس ديبي، بأنه كان يخطط لاستمالة ماسرا بل حتى تعيينه رئيسًا للوزراء.

وأوضح أنه يوم 16 مارس/ آذار عام2021، استقبل ديبي الأب ماسرا، الذي طالب حينها بتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية، وكان من الممكن أن يوافق ماسرا حينها على الانضمام إلى الحكومة، لولا مقتل ديبي يوم 20 أبريل/ نيسان عام 2021.