تعيين المعارض التشادي سوكسيه ماسرا رئيسًا للوزراء

عيّن رئيس تشاد الانتقالي الجنرال محمد إدريس ديبي إنتو، اليوم الإثنين، قياديًا معارضًا بارزًا عاد مؤخرًا من المنفى رئيسًا للوزراء.

وبقي رئيس حزب "ترانسفورمرز" سوكسيه ماسرا معارضًا لعائلة ديبي مدة طويلة إلى أن عاد إلى تشاد، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعدما توصل إلى اتفاق مع قادتها العسكريين.

وقبل أيام على استفتاء الشهر الماضي على دستور جديد صوّت 86% من المشاركين فيه بـ"نعم"، حضّ ماسرا أنصاره على التصويت لصالح الدستور الجديد، فيما يتوقع أن تمهّد النتيجة لإجراء انتخابات.