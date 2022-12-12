أوكرانيا تهاجم مقرا لمجموعة فاغنر العسكرية

قال مسؤول كبير في شرق أوكرانيا اليوم الأحد إن القوات الأوكرانية هاجمت فندقا كان يتمركز فيه أفراد من مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، مما أدى إلى مقتل عدد كبير منهم.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة الرواية التي جاءت على لسان سيرجي جايداي حاكم منطقة لوجانسك، التي تحتلها روسيا، خلال مقابلة تلفزيونية.

وقال جايداي في مقابلته مع التلفزيون الأوكراني إن القوات شنت هجوما أمس السبت على فندق في بلدة كاديفكا في غرب لوجانسك.