لاجئون أوكرانيون في بريطانيا يعتزمون مقاضاة مجموعة فاغنر



سيرفع أوكرانيون فروا من بلادهم التي تشهد حربًا وقالوا إنهم ضحايا مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية، دعوى قضائية في المملكة المتحدة ضد المنظمة المعروفة بأنها قريبة من نظام موسكو، كما أعلن، الثلاثاء، أحد المحامين الذين يمثلونهم.

وقال جيسون ماكوي من مكتب المحاماة ماكوي جوري آند بارتنرز خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني إن هذه الشكوى "باسم الضحايا الأوكرانيين الشجعان" ضد مجموعة فاغنر ورئيسها يفغيني بريغوجين "سترفع امام المحكمة العليا في لندن"، وتهدف إلى الحصول على تعويضات مالية.

وأضاف: "إنها المرة الأولى في العالم التي يقاضي فيها ضحايا فاغنر وأمثالها بتهمة الإرهاب، واستخدام أسلحة حربية، والحرب غير الشرعية التي يشنها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وقال: "إنها لحظة تاريخية، لكن إجراءات أخرى ستبدأ قريبًا في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة".

ويشتبه الغربيون بقيام مجموعة فاغنر لسنوات بتنفيذ الأعمال الخسيسة للكرملين في مختلف ساحات العمليات، وهو ما نفته موسكو دائمًا.

لكن يفغيني بريغوجين رجل الأعمال المقرب من الكرملين، اعترف، في نهاية أيلول/سبتمبر، أنه أسس شركة فاغنر، في العام 2014، واصفًا اياها بأنها "ركيزة" الدفاع عن المصالح الروسية.

ويعود وجوده في أوكرانيا إلى 2014 عندما تم الإبلاغ عن أن رجاله رصدوا إلى جانب انفصاليين موالين لروسيا في شرق البلاد. ولم يكن مرتزقة فاغنر حاضرين بقوة في بداية الغزو الروسي للبلاد، في شباط/فبراير 2022، لكنهم أصبحوا الآن وفقًا للخبراء مساعدين أساسيين للجيش الروسي الذي مُني بهزائم مدوية في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب تقارير غربية، فإن "مرتزقة فاغنر ينتشرون حاليًا في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي حيث يُتّهمون بانتظام بارتكاب تجاوزات بحق المدنيين".

وأكد الأوليغارشي الروسي السابق ميخائيل خودوركوفسكي الذي أصبح معارضًا لفلاديمير بوتين، وتم الاستماع إليه خلال الجلسة، أن تأثير يفغيني بريغوجين على الرئيس الروسي "مشابه تقريبًا" لتأثير وزراء مهمين مثل سيرغي لافروف وزير الخارجية أو سيرغي شويغو وزير الدفاع.

وأكد المعارض أن بريغوجين قريب بما فيه الكفاية من بوتين ما يسمح له حتى بتوقيع عفو نيابة عن الرئيس لتسهيل تجنيد مجرمين مسجونين "بغض النظر عن خطورة الجرائم التي ارتكبوها" في مجموعة فاغنر، على حد قوله.

كما انتقد القادة الغربيين لأنهم لم يدركوا سريعًا خطورة مجموعة فاغنر.

وقال: "ما كانت تفعله مجموعة فاغنر في أفريقيا (...) كان ينبغي أن يثير قلقًا كبيرًا وردًا قويًا في ذلك الوقت".