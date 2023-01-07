بوتين يحضر قداس عيد الميلاد بمفرده في الكرملين

وكان بوتين قد احتفل بعيد القيامة العام الماضي في الكاتدرائية مع آلاف آخرين وقد حضر عيد الميلاد بمفرده العام الماضي في مقر إقامته الرسمي في نوفو أوجاريوفو خارج موسكو. وشارك بوتين في قداس إلهي عام في نوفجورود في عام 2021.