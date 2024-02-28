على 3 مراحل.. بعثة الأمم المتحدة تبدأ انسحابها من الكونغو

تبدأ بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) الأربعاء، انسحابها من البلاد بناء على طلب كينشاسا التي تعتبرها غير فعالة.

وسلّمت "مونوسكو" رسميا، أولى قواعدها في جنوب كيفو شرقي البلاد، إلى السلطات المحلية، بحسب وكالة "فرانس برس".

وبعد مهمة بدأت قبل 25 عاما، أعلن مجلس الأمن الدولي في ديسمبر/كانون الأول، قراره سحب القوة الأممية على الرغم من مخاوفه بشأن تصاعد العنف في شرق الكونغو.

ولا تزال بعثة الأمم المتحدة التي تضم حاليا 15 ألف جندي من قوات حفظ السلام، منتشرة في المقاطعات الثلاث الأكثر اضطرابا في المنطقة، جنوب وشمال كيفو وإيتوري.

وتقول الأمم المتحدة وكينشاسا إنهما تريدان أن يكون الانسحاب "منظما ومسؤولا ومستداما"، وبالتالي تم اعتماد "خطة فك ارتباط" من ثلاث مراحل.

وتنص المرحلة الأولى على انسحاب الجنود وعناصر الشرطة في البعثة الأممية من جنوب كيفو بحلول 30 أبريل/نيسان، على أن ينسحب عناصرها المدنيون في 30 يونيو/حزيران.

ومن المفترض أن تغادر قوة الأمم المتحدة قواعدها الـ14 في الإقليم قبل أيار/مايو وتسلمها إلى قوات الأمن الكونغولية.

وستكون قاعدة كامانيولا القريبة من الحدود البوروندية والرواندية الأولى التي سيتم تسليمها إلى الشرطة الوطنية.