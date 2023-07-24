هل يقر الكنيست الإسرائيلي اليوم إلغاء قانون "حجة المعقولية"؟
يصوت الكنيست الإسرائيلي بكامل هيئته، اليوم الاثنين، في القراءتين الثانية والثالثة على مشروع إلغاء قانون "حجة المعقولية"، وبالتالي من المتوقع إقرار القانون الأول كجزء من خطة التعديلات القضائية التي تروج لها حكومة بنيامين نتنياهو.
وتأتي الموافقة على القانون بعد 6 أشهر من الجدل غير المسبوق بين السياسيين ومختلف الأحزاب الإسرائيلية واحتجاج ضخم عنيد ضد خطة إضعاف القضاء.
وفي غضون ذلك، خرج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المستشفى صباح اليوم الاثنين، بعد زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب له فجر أمس الأحد، لينضم إلى أعضاء ائتلافه الحكومي في عملية التصويت على القانون.
ودعا زعيم المعارضة يائير لابيد للعودة إلى المحادثات في مقر إقامة الرئيس يتسحاق هرتسوع، قائلاً: "تحدثنا مع مقر الرئيس، والأبواب مفتوحة على مصراعيها، وهو في انتظارنا جميعًا. إنهم ينتظرون منا أن نعود للحديث، لمنع الكارثة".
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، عمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ضمان تصويت جميع أعضاء الكنيست في الليكود والائتلاف الحكومي لصالح إلغاء قانون "حجة المعقولية".
وطلب نتنياهو من العديد من أعضاء مكتبه وكذلك قادة الائتلاف التحقق من تصويت جميع أعضاء الكنيست، حتى أن بعضهم تلقى مكالمات بخصوص تصويتهم هذا الأسبوع.
وفي هذه المرحلة، سيكون الائتلاف الحكومي جاهزاً لتجميد القانون لمدة تصل إلى 6 أشهر فقط، بحيث إذا فشلت المحادثات، يمكنهم تجديد التشريع وتغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة بحلول نهاية الدورة المقبلة للكنيست، فيما تطالب المعارضة بتجميده لمدة عام على الأقل.
وبحسب مصادر مطلعة على المحادثات، لا تزال هناك فجوات كبيرة في الموضوع، لكن الجهود ستتواصل حتى اللحظة الأخيرة في محاولة للتوصل إلى اتفاق.
المصدر: موقع "واللا" العبري